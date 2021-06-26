اجتماع للجنة الفرعية لتأهيل السجون بالمهرة يناقش إعادة تأهيل السجن المركزي والسجناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقشت اللجنة الفرعية لتأهيل السجون بمحافظة المهرة، نائب مدير الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت ، تأهيل السجناء نفسياً، وصحياً، وتعليمياً ودينياً وفنياً.



وأقر الاجتماع تكليف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع الإجتماعي بتأهيل المساجين في مختلف الجوانب وإقامة دورات تدريبية في مجال التكييف والتبريد والكهرباء والسباكة وتوفير عدد من الاخصائيين الإجتماعية لهم.

وأشار مدير السجن المركزي إلى ان السجن المركزي بحاجة الى مثل هذه الدورات التأهيلية وبناء عيادة صحية للمساجين ، لافتا إلى السجن يستوعب فقط 40 شخصا بينما يبلغ عدد السجناء أكثر من 200 بينهم نساء.

وخرج الاجتماع بتحديد اللجنة موعداً مع محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد علي ياسر وتكليف مكتب الشؤون الاجتماعية والدفاع الإجتماعي لحصر المستويات التعليمية والمدة المحكومية للمساجين ورفد السجن المركزي بعدد من الاخصائيين الإجتماعي و بناء وحده صحية داخل السجن المركزي وإعادة تأهيله.