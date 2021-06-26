مارب... كمين محكم يكبّد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة شمال غرب المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب مارب، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد



وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال مصدر عسكري "إن وحدات من الجيش تمكنت من استدراج مجاميع حوثية إلى كمين محكم في منطقة اليعرف شمال شرق وادي حلحلان واشتبكت مع المجموعة المتسللة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار مخلفة عتادا وذخائر كانت بحوزة المليشيا".

وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش استهدفت آليات وتعزيزات كانت في طريقها لتعزيز عناصر المليشيا الحوثية ومصرع من كانوا متنها".

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية والتي ألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.