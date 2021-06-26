بدء دورة تدريبية لطالبات مدرسة الارادة للصم والبكم بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة سئيون محافظة حضرموت، امس دورة تدريبية لطالبات الصم والبكم و برنامج تمكين (4) في إطار برنامج الحياة عمل في نسخته العاشرة الذي تموله مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية.



وتعرف وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، ومعه المدير العام لمديرية القطن عبداللطيف النقيب و المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، من مدير مدرسة الارادة للصم والبكم، محمد بارفعة الى شرح عن البرنامج الذي تشارك فيه عشر متدربات من طالبات المدرسة وخارجها من الصم والبكم في مجال فن صناعة الاكسسوارات وعجينة السيراميك وفن الريزن.

وفي سياق اخر اطلع الوكيل السعيدي ومرافقوه على برنامج تمكين 4 الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الإنسانية بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية في مديريات القطن، حورة ووادي، رخيه، العبر، حريضة وعمد.

و يتلقى خلال البرنامج 245 متدرب على مدى ثلاثين يوما دورات في صيانة الجوالات وصيانة الدراجات النارية وصيانة الحاسوب والتبريد والتكييف والسباكة والصرف الصحي والجبس والديكور وصناعة الحقائب الجلدية.