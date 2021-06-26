"الإستجابة السريعة للنازحين" تطلع على إحتياجات النازحين في الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

زارت إدارة مشروع آليه الإستجابة السريعة للنازحين RRM بالمؤسسة الطبية الميدانية { FMF } مديرية الشحر بمحافظة حضرموت للإشراف على عملية توزيع المساعدات الاغاثية والاطلاع على احتياجات النازحين بالمديرية .



وخلال الزيارة اطلع المهندس عماد عبدالحكيم ضابط المشروع على آلية التوزيع متعرفاً من قبل الحاشد المجتمعي بالمديرية الأستاذ وجدان صحاليل كيفية التسجيل و التوزيع التي تتم لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين في ظل التزايد الملحوظ الذي تشهده المديرية .

كما تعرف وفد المؤسسة خلال زيارتهم أيضاً على أحوال مديرية الشحر من قبل نائب المدير العام الاستاذ مصبح البحسني والاستاذ محمد عيديد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل اللذان ثمنا الدور الفعال التي تبذله المؤسسة في المجال الاغاثية والتنموي بشكل عام ومشروع RRM بشكل خاص الذي يستمر لعامه الثاني على التوالي ويعتبر من المشاريع الإغاثية التي شهدتها مديرية الشحر وعموم مديريات حضرموت الساحل والوادي ، وكما أكد البحسني على تكاثف الجهود في هذا العمل الجبار الذي تقوم به المؤسسة في ظل الاوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد.

حضر التدشين الاستاذ حسن العقربي المساعد اللوجستي والاستاذ عمرو رياض مساعد متابعة وتقييم والمهندس ياسين سهيل مساعد إدارة قاعة البيانات والمهندس ريدان أحمد بن علي الحاج مساعد ضابط المشروع لحضرموت