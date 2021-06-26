عيدروس الزُبيدي يصدر قراراً بشأن تعيين قيادة لألوية الإسناد والدعم وضمها للقوات البرية الجنوبية

مادة(7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ المعنيين.

مادة(4): يتم نقل مقر القيادة وألوية الإسناد والدعم إلى خارج محافظة عدن ويتم ضمها ضمن الألوية البرية للقوات المسلحة الجنوبية.

أصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، القرار رقم "13" لعام 2021م، بشأن تعيين قيادة لألوية الإسناد والدعم وضمها للقوات البرية الجنوبية.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام