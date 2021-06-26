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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عيدروس الزُبيدي يصدر قراراً بشأن تعيين قيادة لألوية الإسناد والدعم وضمها للقوات البرية الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، القرار رقم "13" لعام 2021م، بشأن تعيين قيادة لألوية الإسناد والدعم وضمها للقوات البرية الجنوبية.
وتضمن القرار المواد التالية:
مادة(1): تعيين اللواء/ صالح أحمد محمد السيد ـ قائداً لألوية الإسناد والدعم.
مادة(2): تعيين العميد/ علي ناصر مثنى المعكر ـ أركان حرب ألوية الإسناد والدعم.
مادة(3): تعيين العميد/ عبدالسلام زين علي البيحاني ـ ركن عمليات ألوية الإسناد والدعم.
مادة(4): يتم نقل مقر القيادة وألوية الإسناد والدعم إلى خارج محافظة عدن ويتم ضمها ضمن الألوية البرية للقوات المسلحة الجنوبية.
مادة(5): تخضع ألوية الإسناد والدعم لقيادة القوات البرية التي تخضع لوزارة الدفاع.
مادة(6): ينظم عمل ومهام ألوية الإسناد والدعم وفق نظم وقوانين وزارة الدفاع.
مادة(7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ المعنيين.