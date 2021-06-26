عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسؤول أمريكي للحوثيين: لا بديل عن التسوية السياسية

السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365

أكد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية صامويل وربيرج أن الحوثيين لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم بعد 7 سنوات من العنف، وعليهم إدراك أنه لا بديل عن التسوية السياسية.



وقال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية خلال مداخلة مع فضائية "سكاي نيوز": "لا بديل عن جلوس الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات، ولن نغض الطرف عن أفعال الحوثيين".

وعن رفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب، شدد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية أنها كانت لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن كشف النقاب أن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبة في الوصول إلى 6 ملايين شخص في اليمن.

وقال تيموثي ليندركينج، خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، الخميس، إنه ينبغي للمجتمع الدولي، خاصة دول المنطقة، زيادة تمويل المساعدات الإنسانية لليمن.

وأضاف ليندركينج، أن برامج المساعدات المخصصة لليمن ستبدأ في التوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة.

وبات اليمن على أعتاب مجاعة محتملة إثر سياسة ممنهجة للحوثيين تستخدم قوت الضعفاء ورقة لابتزاز العالم.

وصعّدت مليشيا الحوثي من العنف لقمع السكان في المناطق التي تسيطر عليها، كما كثفت الهجمات البرية والجوية الدامية ضد سكان المحافظات المحررة لتأجيج الحرب، التي تهدد بجلب أسوأ مجاعة قد يشهدها العالم منذ عقود إلى هذا البلد الفقير، وفقا لأحدث تقديرات أممية.

وطيلة 7 سنوات من عمر الانقلاب تغامر مليشيا الحوثي بمواصلة حربها ضد ملايين اليمنيين، والإمعان في إفقارهم وابتزاز المنظمات الإغاثية، في مسعى لاستثمار التمويلات الإنسانية والمعونات كوقود لآلة القتل.