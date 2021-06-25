شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الموت يفجع الممثل الشهير "رامز جلال" أثناء تنفيذ مقلب بفنانة لبنانية .. وقناة mbc تصدر بيان رسمي وشقيقه يكشف التفاصيل (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الشهير رامز جلال لقى مصرعه أثناء تنفذ مقلب بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، ضمن سلسلة برنامج رامز حول العالم المختلفة ، الذي تبثه قناة mbc في موسم رمضان المبارك من كل عام .

من جانبها قناة مجموعة قنوات mbc نفت صحة المعلومات ، مؤكدة أن هذه الأنباء لا صحة لها على الإطلاق ، ومشيرة الى أن البرنامج الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال لم يبداء تصويره بعد ،

الى ذلك عبر الفنان المصري ياسر جلال عن إستيائه إزاء إنتشار اعلان عن خبر وفاة شقيقه الفنان رامز جلال، قبل ساعات قليلة، قائلا إن هذا الخبر ما هو إلا شائعة سخيفة.

ولفت ياسر جلال إلى أن هذا الخبر تسبّب في أذى نفسي للأسرة، حيث أن رامز جلال لم يكن متواجدًا في المنزل وقتها، مما دفعه للاتصال به على الفور للاطمئنان عليه.

ودعا الفنان المصري ياسر جلال الجميع لتحري الدقة قبل نشر أي شائعة، كما شن هجوما حادا على من نشرها بأنه مروج شائعات محترف حيث اختار الشائعة من طبيعة عمل رامز جلال في برامج المقالب وهو ما أدى إلى انتشارها.

وأبان إلى أنه لم يعرف الخبر من السوشيال ميديا لأنه لا يتابع ما يحدث فيها بل تلقّى اتصالًا من أحد أصدقائه وأبلغه بالخبر، وعندما بدأ يستطلع المواقع الإخبارية وجد الخبر منتشرًا بكثافة.