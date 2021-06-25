شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من غير البتاع .. شاهد هيا مرعشلي في إطلالة إغراء جريئة للغاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول عدد من محبي الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، صور إغراء جريئة لها ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وامطر محبو الفنانة السورية، الصور المتداولة، بعبارات وكلمات عشق وحب وغرام واطراء، بالإضافة إلى تعليقات أخرى تتضمن إبدائهم الإعجاب بأعمالها الفنية .

وظهرت هيا مرعشلي، في الصور ، مرتديةً فستاناً وردياً لامعا مكشوف الصدر والأكتاف بالكامل وبدون حمالة صدر، وهي في وضعية الجلوس منفرجة الساقين .

واعتمدت النجمة السورية، تسريحة شعر ناعمة دثرت خصلاتها ظهرها وكتفيها وصولا إلى خصرها، واختارت مكياجا مناسبا لإطلالتها الأنيقة والجريئة، مما زادها جمالاً وإثارة.

جاء ذلك بعد يوم واحد من نشر فانز الفنانة السورية هيا مرعشلي، مقطع فيديو جريء يجمعها بإحدى صديقاتها، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وبدت الفنانة مرعشلي وهي منبطحة أرضا وصديقتها ترفعها من ساقيها إلى جدار الغرفة التي تمارسان الرياضة فيها، وصراخها يعلو لحظة رفعها.

وارتدت النجمة السورية لهذه الإطلالة الرياضية، سروالاً وفانيلة ناعمان وملتصقان بجسدها، مما أبرز كل تفاصيلها بوضوح تام أمام جمهور موقع إنستغرام المتابعون لفانزها.

واعتمدت هيا مرعشلي، تسريحة شعر جذابة وناعمة تماوجت خصلاتها في أرضا ويمينا ويسارا، مع تماوج جسدها وهي تمارس الرياضة .

المتابعون انهالوا بتعليقاتهم على مقطع الفيديو، إلا أن الملاحظ هذه المرة ، هو أن أغلبية التعليقات أحتوت على عبارات وكلمات تحرش مباشرة ومفضوحة.

يذكر أنه ورغم غياب الفنانة هيا مرعشلي المتقطع، فإن رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات متخصصة بأخبار المشاهير والفنانين، يظلون يتداولون صورا قديمة لها يومياً، وكانت آخرها الصورة أعلاه التي ظهرت فيها مكشوفة الصدر والأكتاف.

ويحرص الكثير من جمهور الفنانة الجميلة هيا مرعشلي، بصورة مستمرة، على قول كلام أقرب إلى الشعر في تعليقاتهم على إطلالات نجمتهم المحبوبة التي يتداولونها، وكذا تلك التي تتداولها الصفحات الفنية.

والفنانة هيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات وتعتبر من الفنانات الصاعدات والمثيرات للجدل بسبب لباساها وصورها.