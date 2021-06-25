شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتبنى الهجوم على الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد أسبوع من الحادثة، أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الخميس، مسؤوليتها عن هجوم جوي واسع استهدف معسكراً تدريبياً للجيش اليمني يديره التحالف السعودي في منطقة الوديعة بمحافظة حضرموت.

وذلك بعد 6 أيام من وقوعه، فيما تواصلت الأعمال القتالية البرية والجوية غربي محافظة مأرب، دون حصول أي تغييرات جوهرية في خارطة السيطرة والنفوذ بين طرفي النزاع اليمني.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان صحافي على "تويتر"، إن الهجوم الذي استهدف مركز قيادة المعسكر التدريبي وقطاعات التحشيد ومواقع أخرى، تم بواسطة 10 طائرات مسيّرة من طراز قاصف 2k.

وزعم المسؤول العسكري الحوثي، أن العملية، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 عسكرياً يمنياً، بينهم قادة، فضلاً عن مقتل عدد من الضباط السعوديين، لافتاً إلى أن العملية التي نُفّذت، موثقة بالصوت والصورة، وسيتم بث مشاهدها في وقت لاحق.

ويقع المعسكر داخل نطاق الأراضي اليمنية شمالي منطقة الوديعة، حيث تشرف قوات التحالف على تدريب مئات المجندين اليمنيين قبل أن تدفع بهم إلى مناطق ميدي وحرض وكافة مناطق الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية من أجل التصدي للهجمات الحوثية البرية على الأراضي السعودية.

ولم تكشف السلطات اليمنية حينها، عن حصيلة الخسائر البشرية جراء الهجوم، فيما تحدثت وسائل إعلامية محلية عن سقوط قتيلين فقط وعدد من الجرحى جراء الهجوم الحوثي الذي تزامن ومفتتح جولة عنف واسعة شملت هجمات على العمق السعودي ومدينة مأرب النفطية، شرقي البلاد.