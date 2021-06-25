شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية الامريكية تشرح حقيقة اعترافها بشرعية الحوثي .. عاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسمت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الجمعة، الجدل الدائر حول تصريحات مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ ، والترجمة الخاطئة لها.

وقالت الخارجية في بيان "لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ بشأن الحوثيين والصراع في اليمن"

وأكدت الوزارة ان الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، تعترف بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا في اليمن.

وأضاف البيان "يسيطر الحوثيون على الناس والأراضي في اليمن , ولا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض".

وقالت الوزارة "سيحتاج الحوثيون إلى أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تركيز الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين أكثر من كونهم جزءًا من حل الصراع"