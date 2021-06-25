شكرا لبحثكم عن خبر أكاديمي يمني يسخر من فساد اليمنية : اليوم أعادوا الابتسامة لأولادي! ومنعوني السفر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بلهجة ساخرة تهكم مجيب الرحمن الوصابي، مدرس مادة اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عدن، على ما حصل له صباح اليوم في مطار عدن الدولي عندما منعه موظف شركة اليمنية من السفر.

وكتب الوصابي منشور مقتب على حسابه في فيسبوك،رصده انباء عدن، كشف فيه عن الواقعة لنه لم يكشف عن التفاصيل جاء فيه :" من يدعي أن بعض موظفي طيران اليمنية فاسدون ومفسدون فقد كذب!! اليوم أعادوا الابتسامة لأولادي! ومنعوني السفر".

وبحسب مقربين، كان من المقرر ان يغادر الوصابي الى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج من اصابة تعرض لها مؤخرا في راسه.