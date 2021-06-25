شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول يمني يكشف فحوى اعتراف واشنطن بالحوثيين ككيان شرعي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالحوثيين طرفا شرعيا في اليمن، لا يحتوي على شيء جديد.

وأكد محمد جميح- سفير اليمن لدى اليونسكو- أنه "‏لا جديد في تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص باليمن "تيموني ليندركينج"، حول الاعتراف بالحوثيين".

وقال في تغريده رصدها "المشهد اليمني"، إنّ "هذه التصريحات جاءت في سياق أن واشنطن لا تنظر لهم على أنهم جماعة إرهابية غير شرعية، بل طرف سياسي ومكون مجتمعي له مشروعيته".

وأشار المسؤول اليمني، إلى الفرق بين حق المكون في الوجود اجتماعياً وسياسياً، وحقه في تمثيل البلاد رسمياً.

ولخص جميح تصريحات المبعوث الأمريكي، بأنها تمثل اعتراف بالحوثيين كطرف يمني، لكنهم ليسوا الممثل الشرعي المعترف به لليمن.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، قال الخميس، إن واشنطن تعترف بمليشيا الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، كطرف شرعي في اليمن ومجموعة حققت مكاسب.

كما دعا ليندركينغ، المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي، لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب، مؤكدا في الوقت ذاته، على ضرورة الانخراط في "اتفاق الرياض" وعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.