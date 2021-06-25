شكرا لبحثكم عن خبر خلال يوم واحد فقط ...الحوثيون يعترفون بمصرع 21 بينهم 13 منتحلين رتب عسكرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكدت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي انهم قاموا بدفن 21 قتيلا، خلال يوم أمس الأول الأربعاء، بينهم 13 صريعا ينتحلون رتبا متفاوتة في محافظة صنعاء، فيما البقية توزعوا بين ذمار، عمران، حجة، وإب.

وأفادت وسائل إعلام المليشيا، أن القتلى الذين دفنوا بصنعاء هم: "العقيد: محمد علي عبده المليكي، العقيد: محمد علي عبدالله الجوداوي، المقدم: مجيب محمد البلطة، الرائد: مدين عبدالناصر النمر، المساعد: عدي سعد البهال، المساعد: حمزة محمد القشوي، المساعد: ناصر حمود مهدي، الشيخ: محمد حازم فاضل، النقيب: ناجي حمود محمد، محمد يحيى محمد الوشلي، المساعد: ياسر أحمد حيدر الخضمي، المساعد: محمد مطهر حزام جريد، وعلي عبدالله حسين الحاضري".

كما دفنت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، 8 قتلى في محافظات ذمار، عمران، حجة، وإب، بواقع قتيلين في كل محافظة.

وذكرت أن القتلى، هم: "المساعد: أحمد محمد محسن الشحطري، شمسان ناصر صالح مثنى، الملازم أول: محمد عبدالله محمد حيدرة، الملازم أول: مطيع يحيى يحيى مصلح، الإعلامي عبده محمد هادي، ويحيي شوعي صولان، حذيفة عارف محمد سكران، وحبيب علي عبده الفائشي".

ولم تبيّن المليشيا الحوثية -كعادتها- مكان وزمان مصرعهم، بعد أن تضاعفت خسائرها في جبهات القتال، خشية على معنويات عناصرها، بعد أن لجأ العشرات منهم إلى اللوذ بالفرار لحظة احتدام المواجهات.

وأشار مراقبون عسكريون إلى أن معظم قتلى المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم في جبهات مأرب، الجوف، والحديدة، بعد أن صعّدت من عملياتها العسكرية على أمل تحقيق أدنى انتصار تستعيد بموجبه معنويات عناصرها التي أصابها الانهيار، إلا أنها تعود بعد كل عملية محملة بجثث العشرات.