شكرا لبحثكم عن خبر اول تعليق سعودي على الاعتراف الامريكي بشرعية الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتبر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، اعتراف الولايات المتحدة، بشرعية مليشيا الحوثي الإرهابية، دليل على ازدواجية السياسة الأمريكية.

لافتا إلى تناقض موقفها من حركة طالبان بعد عقدين من الحروب.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، إن: "هذا أمر لا جديد على السياسة الأمريكية المتناقضة".

وأوضح أن: "أمريكا ظلت تحارب حركة طالبان 20 عاما بذريعة أنها حركة إرهابية لكن عند مصالحها جلست وتحاورت معها وتجاهلت كل ما قالته عنها".

وأضاف "اليوم تعلن أن جماعة الحوثي طرفاً شرعياً"، متابعا: "سؤالي هنا هل لو استولت داعش على مناطق بالعراق ستصبح طرفاً شرعياً أيضا؟".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية، أعلنت مساء امس الخميس، اعترافها بشرعية الحوثيين؛ بعد رفضهم القبول بخطة أممية لإنهاء الحرب، واستمرارهم في محاولة تحسين موقفهم التفاوضي بهجوم واسع نحو مدينة مارب المكتظة بالالاف من النازحين.

وقال المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن، تيموثي ليندر كينغ، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين طرفا شرعيا في اليمن ومجموعة حققت مكاسب".

ودعا المجتمع الدولي الى الضغط على الحوثيين لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب.

واعتبر أن الانخراط في اتفاق الرياض مشجع ويمكن أن يساهم في عودة الحكومة إلى عدن.

وحث المجتمع الدولي على زيادة تمويل المساعدات وإلا ستبدأ البرامج الإنسانية في الإغلاق.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الجهود الدبلوماسية الاقليمية والاممية في إقناع الحوثيين بإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والقبول بالمبادرة التي طرحتها السعودية.