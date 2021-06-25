شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن ستدخل في دوامة.. مسؤول في الرئاسة اليمنية يعلق على الاعتراف بالحوثي طرفًا شرعيًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤول في الرئاسة اليمنية، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية، ستدخل في دوامة جلب مليشيا الحوثي إلى السلام.

وقال مستشار الرئيس اليمني، عبدالملك المخلافي، إنّ الاعتراف بالحوثي طرفًا "شرعيًا"كما قيل لا يقدم ولا يؤخر في توصيف انقلابه الذي سيبقى غير شرعي.

وأكد المخلافي في تغريدة عبر "تويتر"، أن هذا الاعتراف لا يحل المشكلة اليمنية، لكنه يرضى أوهام مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ومن يقدمه للعالم.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف، يُدخل واشنطن في دوامة إمكانية جلب الحوثي إلى السلام، والتخلي عن الانقلاب، مؤكدا أن الاعتراف بالحوثي طرفًا شرعيًا، مجرد وهْم، وهو ما سيتبين سريعا.

والخميس، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، "تيموني ليندركينج" إنّ واشنطن تعترف بالحوثي كيان شرعي، واستطاع أن يحقق مكاسب على الأرض.