شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يزعم السيطرة على معسكر الخنجر بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدور، في هذه الأثناء، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهة "الخنجر" بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).

مصادر عسكرية وميدانية، قالت إن مليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا على المواقع المحيطة بمعسكر "الخنجر" الاستراتيجي في بمديرية خب والشعف شرق الجوف، وحاولت السيطرة على مواقع تابعة للقوات الحكومية.

وذكرت المصادر، أن المواقع المحيطة بمعسكر الخنجر، تشهد معارك عنيفة بمختلف الأسلحة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.

مؤكدًة أن القوات الحكومية والمقاومة، تمكنت من التصدي لهجوم المليشيات الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكانت مصادر ميدانية وعسكرية، تداولت أنباء عن مقتل قائد كتيبة حراسة "عبدالملك الحوثي"، الذي ينتحل رتبة "عقيد" المدعو "حسين القابوسي"، خلال الهجوم الذي شنته المليشيات في جبهة الخنجر الساعات الماضية.

وزعمت وسائل إعلام حوثية، سيطرة المليشيات على مواقع في التبة الرملية والبوابة الغربية لمعسكر الخنجر الإستراتيجي، فيما لم يصدر أي تعليق من القوات الحكومية حتى اللحظة.

والأربعاء، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات خاصة من قوات الجيش الوطني، نفّذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات المليشيا الحوثية في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.مؤكداً سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى إحراق آلية (شيول) وعدد من الأطقم وتدمير ما عليها من أسلحة وذخائر.