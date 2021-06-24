شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل.. ياسمين صبري تنشر صورة بالخطأ وتكشف عن منطقة حساسة في جسدها أثارت جنون المتابعين.. والمفاجأة بردة فعل زوجها أبو هشيمة.... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - تداول عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” صورة جديدة للفنانة المصرية ياسمـين صبري وقد عرّضتها للكثير من الانتقادات، حيث ظهرت فيها وهي تجلس على حافة أحد المسابح في منتجع يوناني مرتديةً فستاناً قصيراً ضيقاً حدّد شكل قوامها مع قبّعة بيضاء كبيرة.

وسرعان ما انطلقت موجة من التعليقات حيث رأى بعض المتابعين أن ياسمين تبالغ في نشر صور لها ولزوجها، فيما شبّهها آخرون بنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان مؤكدين أن طريقة جلوسها والتقاط الصورة غير لائقين.

وفي المقابل، طالب الكثير من معجبيها بحذف الصورة معتبرين أنها تسيء إليها. ومما جاء في التعليقات: “كل ما بنشهر فيهم أكتر ونعملهم قيمة أكتر بياخدوا فلوس أكتر وعايشين حياتهم على حسابنا” و”يا ريت تمسح الصورة احتراماً ليها” و”خلاص مفيش غير ياسمين وأخبارها ناقص تقول لنا متى بتدخل الحمام” و”شبع من بعد جوع” و”كيم كرداشيان”.

يُشار إلى أن الناشطين يتناقلون الكثير من الصور التي التُقطت والفيديوهات التي سُجّلت خلال الإجازة التي تمضيها ياسمين في أحد المنتجعات اليونانية برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.