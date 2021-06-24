وضع حجر الأساس لبناء أقسام إضافية لمستشفى سيحوت الريفي بـ"المهرة"

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع، وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم الخميس، حجر الأساس لبناء أقسام (الطوارئ والترقيد والعيادات الخارجية وسكن الأطباء) بمستشفى سيحوت الريفي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن زيارة للوزير بحيبح، لتفقد أوضاع القطاع الصحي في مديرية سيحوت والوقوف أمام أبرز احتياجاتها،

وأشاد الوزير بحيبح، بدعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للقطاع الصحي من خلال اعتماد عدد من المشاريع الصحية وإسهامها في تأهيل وتطوير أداء الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظة.

وأكد الوزير بحيبح دعم الوزارة للقطاع الصحي وتذليل كافة الصعوبات أمامه لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في مختلف مديريات المحافظة، وكذا بحث تعزيز حجم تدخلات المنظمات الدولية في القطاع الصحي لما من شأنه تحسين مستوى الخدمات الصحية.

كما وتفقد وزير الصحة سير العمل في مستشفى سيحوت الريفي، وطاف في أقسامه للإطلاع على نوعية الخدمات الطبية والعلاجية وحجم التحديث الذي شهده المستشفى.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالوضع الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى، مثنيا في الوقت ذاته على الكوادر الطبية العاملة في مستشفى سيحوت وتفانيها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق الإمكانيات المتوفرة.