افتتاح معرض نسوي بالقطن في حضرموت بعنوان "أنامل أنثوية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، المعرض الإنتاجي الترويجي النسوي الأول بمديرية القطن "أنامل أنثوية"، الذي تنظمه إدارة تنمية المرأة بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء.



وتعرف الوكيل السعيدي، ومعه مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب، ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، على محتويات المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة ٤٥ إمرأة تقمن بعرض منتجاتهن اليدوية في صناعة العطور والبخور والحلويات والهدايا والمنسوجات والخياطة والتطريز، بالإضافة لركن خاص للتوعية بسرطان الثدي.

ويهدف المعرض إلى تشجيع المرأة ودعمها والترويج لمنتجاتها واخراجها لسوق العمل، كما تخلل الحفل الذي أقيم في المعرض رقصة شعبية وانشودة قدمنها زهرات مدرسة الزهراء للبنات.

وفي سياق آخر، اطلع الوكيل المساعد السعيدي، على أعمال دورة صناعة الحقائب الجلدية التي تنفذها جمعية المرأة للتنمية بالمشغل الإنتاجي، بتمويل من مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية، والتي تستمر 25 يوما، بمشاركة 15 متدربة.