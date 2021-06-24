الجمعية الكويتية تدشن مشروع مياه في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم، مشروع مياه منطقة العفاء بمدينة التربة مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.



ويتكون المشروع من حفر بئر ارتوازي بعمق 300 متر مع منظومة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الكهربائية وخزان تجميعي بسعة 100 م 3 اضافة الى خط ضخ وغرفة تحكم وتوزيع حيث يستفيد من المشروع 3000 أسرة موزعة على 6 تجمعات سكانية هي العفاء ، صنانة ، دور الهيجة ، السبيب ، الجامع ، وصفى المياه بإشراف مؤسسة التواصل للتنمية.