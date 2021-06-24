ورشة لتعزيز الأمن والحماية في مديريتي الشحر وغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام محور حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى اليوم بالمكلا، ورشة عمل حول تعزيز الأمن والحماية بمشاركة قيادات السلطة المحلية واللجان المجتمعية في مديريتي الشحر وغيل باوزير.



وأكد وكيل المحافظة لشؤون الأمن والدفاع صالح الأحمدي، اهمية الورشة لتوضيح المخاطر حول الألغام وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية في الحفاظ على الأمن وحماية وسلامة المجتمع.

بدوره أشار منسق الورشة المهندس عوض بن هامل إلى أن الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز الأمن والحماية الذي ينفذ في محافظتي حضرموت وتعز ، على مدى خمسة أشهر ويهدف إلى انشاء شبكة مجتمعية غير رسمية تشارك بالمعرفة وتبادل الخبرات حول مخاطر الألغام ومخلفات الحروب ودعم قضايا السلام المجتمعية.