نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد سعد عبدالله مراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور فضل عبدالله مراد وإلى حافظ ومحمد سعد مراد وإخوانهم، عزاهم فيها بوفاة العميد سعد عبد الله مراد، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد الوطنية، وكفاءته العملية في مختلف المواقع العسكرية التي شغلها، وأدواره الاجتماعية وفي إصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.