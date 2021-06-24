"رأيت جدتي تحترق بالخيمة".. شاهد - فيلم يوثق قصة موجعة لطفل نازح بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع، الخميس، عرض الفيلم الإنساني القصير "الحلم المفقود" الذي يجسد معاناة الأطفال النازحين في مخيمات وتجمعات النازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.



ويسرد الفيلم في 7 دقائق وترجم إلى اللغة الإنجليزية قصة طفل شردته المليشيات الانقلابية من محافظة حجة، واستقر مع أسرته في خيمة نصبت لهم في مخيم الجفينة أحد أكبر مخيمات النازحين في مدينة مأرب الذي يؤوي أكثر من 200 ألف نازح بحسب إحصائية رسمية.



ويهدف الفيلم الذي أنتجه مركز سبأ الإعلامي ومركز رؤيا للإنتاج الإعلامي؛ إلى لفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال النازحين في مخيمات وتجمعات النازحين بمأرب التي تتعرض لقصف من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة بصورة مستمرة.



في السياق أطلق ناشطون مساء اليوم، حملة إلكترونية واسعة تحت هاشتاغ #الحلم_المفقود #LostDreamYemen.



وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة مئات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون في مخيمات النزوح هربًا من جحيم الحرب، في ظل استمرار استهداف مليشيات الحوثي لمخيمات النزوح والمدنيين في مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.



ودعا منظمو الحملة الإعلاميين والحقوقيين والصحفيين ووسائل الإعلام في الداخل والخارج وكافة أبناء الشعب اليمني للمشاركة والتفاعل لإيصال رسائل إلى المجتمع الدولي للضغط لوقف إرهاب الميليشيات ضد الأطفال اليمنيين.

شاهد الفيلم:





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