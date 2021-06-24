طيران الاسكندرية تسير أولى رحلاتها من القاهرة الى مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت شركة طيران الاسكندرية، اليوم، اولى رحلاتها المباشرة من القاهرة الى مطار عدن الدولي، على متنها 174 راكباً، بمعدل رحلتين اسبوعياً.



واكدت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل ديما عبدالقوي، أهمية تدشين الخط الجوي التخفيف من معاناة المسافرين اليمنيين.. مشيرة إلى ان لدى الوزارة خطة توسعية تهدف من خلالها تقديم التسهيلات لشركات الطيران الأجنبية واستئناف رحلات الطيران التي كانت تسيير رحلاتها ما قبل الحرب، شرط الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني والارصاد.

فيما اوضح نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاسكندرية، ان الرحلات ستتراوح بين اربع الى خمس رحلات في الاسبوع ووضع خطة تشغيلية لتوسيع الرحلات اليومية في الشهر القادم.