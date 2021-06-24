اليمن والبنك الدولي يجريان مراجعة لمحفظة المشاريع الممولة من البنك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اليمن والبنك الدولي اليوم في الأردن محفظة المشاريع المتبقية من المحفظة الـ ١٨ والمشاريع الجديدة في طور المحفظة الـ ١٩ والتي سيتم تقديمها لمجلس إدارة البنك في وقت لاحق.



الاجتماع الذي رأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب والمدير الإقليمية للبنك الدولي مارينا ويس، استعرض المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والتي اسهمت بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي في اليمن وفي مقدمتها مشاريع الحماية الاجتماعية والزراعة والأمن الغذائي والصحة والخدمات الحضرية والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتعليم والطرق، مع التأكيد على أهمية موائمة المشاريع الحالية والقادمة وتكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار المنشود.

ونوه الدكتور باذيب بتدخلات البنك الدولي التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وبناء رأس المال البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من اثار تغير المناخ، لا سيما وقد شهدت الأشهر السبعة الأخيرة اعتماد مشاريع تتناسق مع أولويات وتوجهات الحكومة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الحضرية وأعمال البلديات والزراعة والاسماك بتكلفة تزيد عن 500 مليون دولار.

وأكد على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشاريع وبناء قدراتها..مشيرا الى تطلع الحكومة للعمل مع الفريق القطري للبنك الدولي لتنفيذ المشاريع عبر مؤسسات حكومية عاملة على الأرض وبناء قدرات الوحدات التنفيذية والمؤسسات الوطنية والذي بدوره سيحسن من فعالية مشاريع البنك، مع أهمية فتح البنك الدولي المجال لتمكين مؤسسات وطنية كفؤة اخرى لمشاريع معينة في المحفظة الجديدة بما يعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

ولفت وزير التخطيط الى أهمية وجود لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة الحالية، كجزء من حوكمة المشروع وأن يزود البنك الدولي الحكومة بآلية التقييم والرقابة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في تنفيذها للمشاريع السابقة قبل تكليفها بتنفيذ مشاريع جديدة.

شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من وزراء المياه والبيئة توفيق الشرجبي والتربية والتعليم الدكتور رياض العكبري ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان ووكلاء عدد من الوزارات.

فيما حضر الاجتماع بعمان نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب ووكيل الوزارة الدكتور محمد الحاوري وعدد من المسئولين.