مناقشة تأهيل السجناء في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الفرعية لتأهيل السجون بمحافظة المهرة، اليوم، في اجتماعها، بحضور وكيل نيابة الغيضة نائب رئيس اللجنة القاضي هاني صالح بلحاف، ونائب مدير شرطة المهرة - مدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت، تأهيل السجناء نفسياً، وصحياً، وتعليمياً ودينياً وفنياً.



وأقر الاجتماع، تكليف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع الإجتماعي بتأهيل السجناء في مختلف الجوانب، وإقامة دورات تدريبية في مجال التكييف والتبريد والكهرباء والسباكة، وحصر المستويات التعليمية والمدة المحكومية للسجناء ورفد السجن المركزي بعدد من الاخصائيين الإجتماعيين وبناء وحدة صحية داخل السجن المركزي وإعادة تأهيله.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المهرة فايز بلحاف، وممثلة إدارة الدفاع الإجتماعي في المهرة نوير كده، ومدير إصلاحية السجون في المهرة العقيد عارف أحمد مصلح، ومدير عام التربية والتعليم في المهرة سمير هراش، ومدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف، ونائب مدير عام الأوقاف والإرشاد في المهرة محمد أحمد الشاوش.