شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصناعة يصدر قرارا بإنشاء مكتب لهيئة المواصفات في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، قرارا بإنشاء مكتب لفرع الهيئة في محافظة مأرب.



ويأتي ذلك في إطار حرص قيادة هيئة المواصفات على القيام بدورها على أكمل وجه في حماية صحة وسلامة المواطنين بمحافظة مأرب، وتفعيل دور الهيئة من خلال الرقابة على جودة السلع والمنتجات والمساهمة في الحفاظ على البيئة ودعم روافد الاقتصاد الوطني والرقابة على الأسواق وضبط أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين، تحقيقا لقانون المواصفات رقم (44) لسنة 1999م وقرار إنشائها رقم (52) لسنة 2000م.