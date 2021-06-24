تأهيل موظفي البنك المركزي اليمني بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم دورة تدريبية خاصة بأساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لموظفي البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، نظمتها شركة براجما (PRAGMA)، وذلك في إطار الدعم المقدم من المؤسسة الأمريكية للتنمية (USAid) للبنك.



وتضمنت محاور الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، الآثار السلبية لغسل الأموال على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي، وعقبات مكافحة غسل الأموال في اليمن، والمهارات الفعالة للرقابة، ودور وحدة جمع المعلومات المالية والبنك المركزي اليمني في الإشراف على أعمال مكافحة غسل الأموال.

وشددت وحدة جمع المعلومات في البنك، على ضرورة وضع خطة دائمة للتدريب المستمر على الأنماط الجديدة، ورفدها بالمزيد من الدورات المتطورة والقدرات البشرية، والتطرق إلى دور الاتفاقيات الإقليمية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الختام جرى توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في الدورة، التي شارك فيها خبير شركة براجما نبيل المصري، من لبنان، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).