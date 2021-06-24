بدء الجلسة الثانية لمشروع الخدمات الحضرية الخاصة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ تعز نبيل شمسان، ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الجلسة التشاورية مع اصحاب المصلحة لمشروع الخدمات الحضرية الطارئ في اليمن “المرحلة الثانية” التي يقيمها مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع.



وخلال افتتاح الجلسة الخاصة أكد المحافظ أهمية المشروع لتوفير الخدمات الاساسية في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والصحة، والتربية، والاشغال العامة والطرق، خاصة في محافظة تعز، البالغ تكلفته ثلاثة مليون و200 الف دولار، لقطاع المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة ومعدات النظافة.

وتطرق شمسان، ما تواجهه محافظة تعز، في الزيادة السكانية في المدينة والبنية التحتية، التي اصبحت مدمرة بفعل الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتحول من المشاريع الطارئة للمشاريع المستدامة.

وأشاد محافظ تعز بدور مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع باعتباره الاداه التنفيذية للبنك الدولي وبما يقدمه من خلال الاسهامات بإقامة مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية لمحافظة تعز وجميع المحافظات اليمنية، مشيرا الى اهتمام قيادة السلطة المحلية، بالتعاون والتنسيق مع مكتب ال UNOPS في توفير خدمات البنية التحتية كالمياه والصرف الصحي والنظافة والطرقات والصحة ومشاريع التربية والتعليم.

من جانبه أستعرض مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن الدكتور خلدون سالم، مكونات مشروع الخدمات الحضرية الطارئ في المرحلة الثانية والقطاعات التي ستنالها المشاريع في مختلف القطاعات.