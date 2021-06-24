مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان مجاميع حوثية حاولت التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في الجبهة، إلا ان أبطال الجيش والمقاومة تصدوا لهم وسقط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

مضيفاً أن خسائر أخرى في المعدات والأرواح تكبّدتها المليشيا بقصف مدفعي لقوات الجيش.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات متفرقة للمليشيا وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.