شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يضع حجر أساس مشروعين صحيين في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، حجر أساس مشروعي بناء أقسام (الطوارئ والرقود والعيادات الخارجية وسكن الأطباء) بمستشفى سيحوت الريفي، وإنشاء مبنى الأمومة والطفولة وتأهيل أقسام الأشعة والمختبر في مركز المسيلة الصحي، بتمويل من السلطة المحلية في محافظة المهرة.
الى ذلك قدم مدراء مستشفيي سيحوت ومركز المسيلة شرح عن مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للمرضى، والصعوبات التي تواجه سير العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى العمل والخدمات الصحية.