الخط الملاحي الكوري يستأنف رحلاته المنتظمة لميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت الى ميناء عدن، اليوم، باخرة عملاقة تابعة للخط الملاحي الكوري وعلى متنها 5 ألاف و800، سيارة متنوعة للسوق المحلية، في اولى رحلاتها الملاحية للميناء.



وأوضح مدير عام الارصفة و الساحات بالميناء القبطان شفيع الحريري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن وصول الباخرة العملاقة، يأتي ضمن اهتمام وجهود قيادة ميناء عدن في تقديم التسهيلات المزايا المحفزة للشركات والخطوط الملاحية وكبار المستوردين المحلين والأجانب في ارصفة ميناء المعلا بشكل خاص و ميناء عدن بشكل عام .

من جانبه أشار مدير عام شركة الرابط العالمي وكيل الباخرة العملاقة المهندس سمير الحسيني، الى ان الخط الملاحي الكوري سيعاود رحلاته المنتظمة لميناء عدن بعد انقطاع دام اربعة اشهر.