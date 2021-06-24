شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة احتياجات تعز من مشاريع المياه والإصحاح البيئي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم مع محافظ تعز نبيل شمسان، اوضاع قطاع المياه، و الاستعدادات الخاصة بالمشاريع الخدمية .



واكد المحافظ على أهمية توظيف التمويلات لتنفيذ المشاريع الخدمية لضمان تزويد المواطنين بمياه شرب نظيفة.

فيما أشار مدير فرع مؤسسة المياه بتعز حسن المجاهد الى نجاح الآبار التي تم حفرها مؤخراً في المدينة.