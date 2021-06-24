"الحلم المفقود" يعرض معاناة الأطفال النازحين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع، اليوم في مدينة مأرب، عرض الفيلم الإنساني القصير "الحلم المفقود" الذي يجسد معاناة الأطفال النازحين في مخيمات وتجمعات النازحين بمحافظة مأرب.



الفيلم الذي أنتجه مركز سبأ الإعلامي ومركز رؤيا للإنتاج الإعلامي، يلفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال النازحين في مخيمات وتجمعات النازحين بمأرب التي تتعرض لقصف من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة بصورة مستمرة.

ويسرد الفيلم في 7 دقائق ترجمت إلى اللغة الإنجليزية قصة طفل شردته المليشيات الانقلابية من محافظة حجة، واستقر مع أسرته في خيمة نصبت لهم في مخيم الجفينة أحد أكبر مخيمات النازحين في مدينة مأرب الذي يؤوي أكثر من 200 ألف نازح بحسب إحصائية رسمية.