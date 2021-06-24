مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قتل قيادي ميداني بارز لدى مليشيا الحوثي، ينتحل رتبة عقيد، ومرافقيه، ضمن عشرات آخرين لقوا مصيرهم بين قتيل وجريح في معارك الساعات الماضية بجبهة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا، في المحور الشمالي لجبهة الخنجر، بالجوف، بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وبحسب المصدر، أسفرت المعارك عن مقتل عشرات الحوثيين بينهم القيادي الميداني البارز، منتحل رتبة عقيد، حسين القابوسي المكنى (أبو هاشم)، إضافة إلى مرافقيه.

واوضحت المصدر، أن القيادي "القابوسي" من أبرز القيادات الميدانية الحوثية التي دفعت بها المليشيا نحو جبهات الجوف