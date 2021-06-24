مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً،، اليوم الخميس 24 يونيو/ حزيران 2021م، بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، وباسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، بمحافظة مأرب، (شرقي العاصمة اليمنية صنعاء).



وبحسب المركز الإعلامي للقوات الحكومية، عن مصدر عسكري، أوقعت قواتهم العسكرية والمقاومة الحكومية خسائر بشرية بين أوساط مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقعهم في جبهة صرواح.

وأوضح، أن مواجهات عنيفة دارت بين قواتهم والمجاميع المتسللة انتهت بقتل وجرح عدد منهم قبل انكسارهم ولوذهم بالفرار، مخلفين وراءهم أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

إلى ذلك، نفذت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، عدة غارات جوية استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيا في ذات الجبهة.

ووفقاً للمصدر، تكبدت عناصر المليشيا خسائر فادحة بشريا وعسكريا جراء الغارات