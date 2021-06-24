القوات المشتركة تكبد المليشيا خسائر فادحة خلال الساعات الماضية بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

كبدت القوات المشتركة، الساعات الماضية، مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة في ثلاث جبهات بالساحل الغربي جراء سلسلة خروقات.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تعزيزات للمليشيات الحوثية قادمة من جهة زبيد صوب مناطق استراتيجية جنوب مديرية التحيتا وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة حققت إصابات مباشرة وموجعة بضربات مركزة في تجمعات وآليات المليشيات التي كانت تحاول الانتشار بين المزارع المحاذية لخط زبيد.

وأوضح أن القوات المشتركة استخدمت السلاح المناسب في دك تعزيزات المليشيات وإفشال محاولاتها استحداث تحصينات تشكل خطراً في خطوط التماس