آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس 24 يونيو/ حزيران 2021م، تسجيل 7 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 4 محافظات.



وذكرت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا توزعت بواقع (3 في عدن، حالتين في الضالع، وحالة واحدة في كل من حضرموت وتعز).

كما سجلت اللجنة حالة وفاة وحيدة في الضالع، و5 حالات شفاء في تعز ولحج.

وأشارت اللجنة أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها ارتفع إلى (6905)، منها (1356) حالة وفاة، و(3995) حالة شفاء