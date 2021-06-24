شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال جمعية المهرة لرعاية وتأهيل الصم والبكم يبدعون بأناملهم بيوم الرسم ضمن فعاليات المخيم الصيفي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - المهرة -لميس الأصبحي



تواصل اليوم الخميس جمعية المهرة لرعاية وتأهيل الصم والبكم فعاليات المخيم الصيفي لمنتسبيها من الاطفال في مقرها بمدينة الغيضة

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يتضمن المخيم الصيفي انشطة وفعاليات متعددة بدأت بزيارة مفوضية الكشافة والاطلاع على الانشطة التي تقدمها المفوضية و الجمعية لتنطلق بعدها مباراة كرة قدم، استعرض من خلالها الاطفال مهاراتهم الفنية والرياضية نالت استحسان وتشجيع الحاضرين.

وفي المرسم الحر المصغر شهد ابداعات فنية للأطفال الموهوبين بمشاركة معلماتهم و الأستاذة خير دوامة المدير التنفيذي لجمعية المهرة لرعاية وتأهيل الصم والبكم رسموا الأطفال من خلال اللوحات اشكال فنية جسدت الفرحة والابتسامة لديهم وارتباطهم بالبيئة المحيطة بهم.

الاستاذة خير دوامة ياقوت المدير التنفيذي لجمعية المهرة للصم والبكم اكدت على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمها وتأهيلها ودمجها في المجتمع داعية الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى الوقوف الى جانب هذه الشريحة وقالت أن الهدف من المخيم خلق أجواء سعيدة للأطفال.



اختمت فعالية الرسم بعرض رسومات الأطفال الملونة مع أخذ صور جماعية تذكارية، بعدها قدمت المعلمات الحلوى و المشروبات في اجواء اللعب و المرح بين الأطفال.