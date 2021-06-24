شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكية ليلى عبد اللطيف تصعق كل العرب بـ ٣٠ توقع جديد صادم يشيب لها الرأس .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - أطلت ليلى_عبد_اللطيف عبر تطبيق (بوديو) مع الإعلامي علاء مرعب وأطلقت سلسلة من التوقعات: –

اصدار العفو العام عن عدد كبير من المساجين

– رؤوساء عرب وأجانب يزورون لبنان في الفترة المقبلة بعد ماكرون.

– أعمال فوضى وشغب في عدد من الولايات الأميركية

– تظاهرات بالملايين في الصين

– عملة جديدة تظهر في العالم غير الدولار في المستقبل القريب

– خلاف روسي ايراني للعلن

– اغلاق بعض مطارات لأسباب أمنية في الفترة القادمة

– يشهد العراق اغتيالات متعددة تطال شخصيات سياسية مهمة

– الشارع الايراني يشهد تظاهرات كبيرة مجددًا

– سنشهد المزيد من المصالحات بين اسرائيل ودول عربية أخرى

– زلزال يضرب اليونان ويتردد نحو تركيا وقبرص وقد يتأثر لبنان

-_فيروس_كورونا كما ظهر فجأة سيختفي وعلاجه أسهل من حبة الإسبرين.

-_الزواج المدني سيصبح مسموحًا وشرعًا في عدد من الدول العربية

– نشهد محاكمات لعدد من رجال الدين في لبنان وبعض الدول

– صور ترفع لقائد الجيش جوزيف عون والشعب يؤيد الجيش_اللبناني

– دور كبير للواء حفتر ونرى سيف الدين الاسلامي في الحكم في ليبيا.

– المزيد من الخوف والخطر في المنشآت الايرانية

– يستعد الاعلام التركي لحملة هجوم واسعة تطال الرئيس أردوغان وفوضى وشغب في تركيا في العام ٢٠١٠.

– أعمال شغب في روسيا

– الارهاب يضرب فرنسا من جديد وينتهي بأحداث مؤسفة

– عودة عدد كبير من النازحين السوريين إلى بلدهم

– نرى في العام ٢٠٢١ حرائق مفتعلة تطال بعض الأماكن الدينية في عدد من الدول العربية والأجنبية.

– الحرائف في لبنان وكل الدول كانت مفتعلة عبر طائرات صغيرة.

– أحداث مؤسفة تقع بين تشرين الأول وتشرين الثاني وتثير حالات قلق وبلبلة في الشارع.

-_الدولار في لبنان لو انخفض لل ٤٠٠٠ سيرتفع مجددًا

– شبح الاغتيالات لم ينتهِ بعد في كل العالم

– أحداث ١١ أيلول ستتكرر بنفس المشهد وتطال إحدى الدول.

– جربمة تهز الرأي العام تحصل في منزل شخصية سياسية

– أحداث أمنية وتطورات في الشارع اللبناني والأوضاع تخرج عن السيطرة في عدد من المناطق.