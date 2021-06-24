قتلى وجرحى من المليشيا إثر كسر محاولة تسلل لهم بحيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، اليوم، من كسر محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في قطاع مديرية حيس جنوبي الحديدة بالساحل الغربي.



وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن الوحدات المرابطة في الخطوط الأمامية من الجهة الجنوبية والغربية اشتبكت مع مجاميع مسلحة للمليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة.

وقال المصدر إن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيات الحوثية التسلل بالتزامن مع استحداث تحصينات ومتاريس قتالية في قرية الرباط بوادي ظمي جنوب المدينة.

مؤكداً أن القوات المشتركة أوقعت قتلى وجرحى حوثيين خلال المواجهات التي استمرت زهاء ساعتين، فيما تمكنت من دك تحصينات المليشيات وإجبار من تبقى منهم على الفرار