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مقتل امرأة خلال اشتباك مسلح على اسطوانة غاز في إب

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اليمن العربي ـ إب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

قُتلت امرأة وأصيب آخر في محافظة إب، وسط اليمن، في خلاف على توزيع الغاز المنزلي، تطور حد إطلاق الرصاص، في ظل أزمة خانقة تشهدها جميع مديريات المحافظة.

 

وذكرت مصادر محلية، أن خلافاً اندلع بين شخصين في منطقة "الجبانة" بمديرية المشنة مدينة إب، نتيجة حصول أحدهما على أسطوانتي غاز، ليصل حد إطلاق أحدهما النار على الآخر.

 

ووفق المصادر فإن مرأة أصيبت برصاص أطلق أثناء الخلاف، لتخترق صدرها وترديها قتيلة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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