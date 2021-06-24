مقتل امرأة خلال اشتباك مسلح على اسطوانة غاز في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

قُتلت امرأة وأصيب آخر في محافظة إب، وسط اليمن، في خلاف على توزيع الغاز المنزلي، تطور حد إطلاق الرصاص، في ظل أزمة خانقة تشهدها جميع مديريات المحافظة.



وذكرت مصادر محلية، أن خلافاً اندلع بين شخصين في منطقة "الجبانة" بمديرية المشنة مدينة إب، نتيجة حصول أحدهما على أسطوانتي غاز، ليصل حد إطلاق أحدهما النار على الآخر.

ووفق المصادر فإن مرأة أصيبت برصاص أطلق أثناء الخلاف، لتخترق صدرها وترديها قتيلة