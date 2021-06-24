شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. الجيش الوطني يكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية شرق حزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً خسائر بشرية ومادية في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



واوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات خاصة من قوات الجيش نفّذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات المليشيا الحوثية في جبهة النضود..مؤكداً سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى إحراق آلية (شيول) وعدد من الأطقم وتدمير ما عليها من أسلحة وذخائر.

وأشار المصدر، الى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات معادية في مواقع متفرقة شرق الحزم، وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية منها تدمير عربة مدرعة ومصرع من كانوا على متنها.