مناقشة أوجه التعاون بين نقابة المهندسين اليمنيين والادارة العامة لبحوث التنمية الإدارية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش لقاء عقد بديوان وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء ضم كل من المهندس عمر باشدادة المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بالديوان والمهندس عمر مبروك مخير رئيس نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت.



وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل للكوادر الهندسية وتنفيذ دورات تدريبية تخصصية في جميع المجالات الهندسية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم واستعرض المهندس مخير انشطة وبرامج نقابة المهندسين وخطتها القادمة مشيرا إلى أن النقابة تعد الجهة المختصة التي لديها قاعدة بيانات للمهندسين بالمحافظة.

وبدوره أبدى المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء المهندس عمر باشدادة اعجابه بالاعمال والمهام التي تنفذها نقابة المهندسين بحضرموت مؤكداً استعدادهم للتعاون مع النقابة لإقامة دورات هندسية قادمة للكادر الهندسي بالمرافق الحكومية خلال المدة القادمة.