تدشين دورة فن النحت على الخشب لذوي الاحتياجات الخاصة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن الوكيل المساعد لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي، بمعية المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي علي الحوثري، دورة فن النحت على الخشب والجبس ضمن برنامج الحياة عمل بنسخته العاشرة بتنفيذ من مكتب وزارة التعليم الفني واشراف وتمويل مؤسسة حضرموت - تنمية بشرية .



حيث عبر الوكيل المساعد لشؤون الشباب عن سعادته بهذا الدورة وخاصة لفئة الاحتياجات الخاصة، وذلك لحصولهم على مهنة وحرفة جديدة لتسهم بشكل كبير في الحد من البطالة .

هذا و استهدفت الدورة التي بدأت يوم الثلاثاء الموافق ال15 يونيو وتستمر لمدة "32" يوم ب160 ساعة بمعدل "5" ساعات في اليوم متضمنة الدورة عدد "15" متدرب من ذوي الاحتياجات الخاصة " الصم والبكم" ألقاها المدرب الأستاذ عبدالحافظ فرج عبدالدايم ومساعده عدنان بن ثابت بالمعهد المهني الصناعي بجول مسحه ، والتي تهدف إلى اكسابهم معرفة ومهنة والعمل على المساهمة الفاعلة في تطوير خدماتهم الأساسية وتمكينهم مهنيا وفنيا .