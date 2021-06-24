اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن تعلق على اشتباكات الشيخ عثمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

أصدرت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن بلاغ صحفي يوضح أسباب الاشتباكات التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان يوم أمس الأربعاء.



وجاء نص البلاغ الأمني :

تابعت اللجنة الامنية بكل اسف الاحداث المسلحة التي دارت في مديرية الشيخ عثمان مساء الاربعاء الموافق 23 يونيو.

وأصدرت اللجنة الأمنية في العاصة عدن قرارا قضى بتشكيل لجنة تحقيق واحالة المتورطين بتلك الاحداث فورا للتحقيق .

واذ تؤكد اللجنة حرصها على حياة المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة تطمئن اللجنة الأهالي في مدينة الشيخ عثمان وعموم مديريات العاصمة الى أن الأمور باتت تحت السيطرة وانها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي كان بزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن .

وتؤكد اللجنة الامنية الى أن الحملة الخاصة بمنع حمل السلاح وضبط السيارات الغير مرقمة مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها