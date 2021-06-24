التوقيع على اتفاقية لتعزيز احتياج محافظتي عدن ولحج من المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت وزارة المياه والبيئة ممثلة بالوزير المهندس توفيق الشرجبي، ومنظمة مسلم هاندز ممثلة بمديرها الإقليمي عبدالرحمن حسين، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اتفاقية لتعزيز تلبية احتياجات محافظتي عدن ولحج من المياه.



ويتضمن المشروع الذي سينفذ في محافظتي عدن ولحج توريد وتركيب واختبار 12 مضخة ومحركات كهربائية غاطسة لحقلي مياه بئر ناصر والمناصرة، وربط 3 آبار جديدة بشبكة المياه والكهرباء لحقل مياه بئر ناصر لمدة تصل إلى 5 أشهر.

وعقب التوقيع، أشار الوزير الى أهمية المشروع لزيادة الإنتاج اليومي 7500 متر مكعب، من خلال توفير 12 مضخة مع ملحقاتها وإعادة تأهيل 3 آبار جديدة وربطها بشبكة المياه والكهرباء، والمساهمة في تلبية احتياج محافظتي عدن ولحج وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه.