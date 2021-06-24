مدير محو الأمية برخية في زيارة إلى المدير العام لمحو الأمية وتعليم الكبار بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - رخية

أجرى الأستاذ سرور أحمد باقطيان مدير مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية رخية، بمعية عبدالله عمر شريم رئيس مؤسسة رخية للتنمية، زيارة للإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء التقوا خلالها بالاستاذ عائد صالح بن مهري مدير عام الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .



وناقش الطرفان فكرة فتح صفوف جديده و سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك مستقبلا بين الجانبين بما يسهم بالارتقاء بالعمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوادي رخية .

من جانبه عبر مدير محو الأمية وتعليم الكبار عن شكره لمدير محو الامية برخية ورئيس المؤسسة على هذه الزيارة مبدياً إستعداده التام لتذليل كافة الصعوبات لأجل فتح صفوف جديده خلال العام الحالي ، وكذلك العمل على تسهيل كافة الصعوبات والتعاون المشترك بين الجانب الرسمي ومؤسسة رخية للتنمية .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحضيرات مكتب محو الأمية بمديرية رخية لفتح صفوف جديده في سبتمبر المقبل والانتظام للطالبات المشاركات في الدراسة وذلك للإرتقاء بمستوى الأداء في جانب محو الأمية وتعليم الكبار .

جدير بالذكر أن مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية رخية يعمل دائما للارتقاء بالمجتمع بالتعاون مع مؤسسة رخية للتنمية وكل الخيرين بالوادي.