شكرا لبحثكم عن خبر . مؤسسة الطلاب المتفوقين بعدن تنظم ورشة تدريبية عن مهارات كتابة السيرة الذاتية لطلابها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص:

نفذت مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين اليوم بالعاصمة عدن، ورشة تدريبية عن(فن كتابة السيرة الذاتية ورسالة التغطية)، للطلاب المستمرين والخريجين المشمولين برعايتها في إطار تدريبات حقيبة الأمل التنموية لتنمية القدرات و المهارات.

وشارك بفعاليات الورشة 20 طالبا وطالبة من الطلاب والخريجين المشمولين برعاية المؤسسة، وشملت تدريب وتعريف المشاركين بمهارات السيرة الذاتية وأهميتها، وانواع و مكونات السيرة الذاتية، وكيفية كتابة سيرة ذاتية بشكل احترافي يتوافق مع متطلبات الوظيفةوما هي رسالة التغطية واهميتها، ومكونات رسالة التغطية وكيفية كتابتها بشكل جذاب يخدم عملية التقديم للوظيفة.

قدمت الورشة المدربة والاستشارية في ريادة الاعمال الاستاذة/أمل العنتري ، التي بدورها اثنت على دور المؤسسة في الاهتمام بالطلاب المتفوقين علميا وعمليا لرفع قدراتهم التي تمكنهم من اكتساب مهارات حياتية أو بمجالات تخصصهم.

من جهتها تحدثت الاستاذة/رنا الحطيبي عضو هيئة التدريس بجامعة عدن ورئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة، عن أهمية هذه الورشة لطلاب وخريجي جامعة عدن وتهيئتهم لسوق العمل والتي حرصت اللجنة العلمية في المؤسسة على اقامتها بشكل سنوي كونها تساعد الخريج لاجتياز عائق تقديم السيرة الذاتيه ورسالة التغطية ومساعدتهم للتسويق لانفسهم من خلال تقديم سيرة ذاتية بشكل صحيح.

حضر افتتاح الورشة التدريبية الأستاذ/نصر مبارك باغريب نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين.

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