مدير عام شبام يتفقد مشروع المركز الصحي بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - شبام

تفقد مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب، اليوم، مشروع المركز الصحي بمدينة شبام التاريخية والذي ينفذه الهلال الأحمر اليمني بتمويل من الصليب الأحمر الدنماركي ضمن برنامج i-pact .



وأكد بن طالب على أهمية المشروع الذي سيكون له دور في تخفيف معاناة المواطن داخل مدينة شبام التاريخية خاصا وفي أوقات السيول التي تجعل من مدينة شبام جزيرة لا يستطيع ساكنيها الخروج منها .

وتحدث ضابط المشروع مشيرا إلى الانتهاء من عمليات الترميم الكامل موكدا أن المركز سيشمل الكثير من الخدمات الصحية الأساسية التي ستساعد أبناء المدينة التاريخية .

وشدد مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب على بذل مزيد من الجهد لتوفير مستلزمات والأجهزة الطبية المطلوبة للمركز الصحي شاكرا جمعية الهلال الأحمر اليمني على اهتمامهم بالخدمة الإنسانية لاهالي شبام .